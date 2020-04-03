Чебоксары, , 17:05 — REGNUM В Чувашии планируют частично возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда работников, ранее уволенных из других организаций. Это прописано в плане обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 3 апреля, врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

План состоит из четырёх разделов. В нём предусмотрены меры по обеспечению товарами первой необходимости, поддержка населения, отраслей экономики из зоны риска и малого бизнеса. Также будут приниматься «общесистемные меры».

Социальная поддержка включает в себя, в частности, опережающее профессиональное обучение и меры по трудоустройству работников организаций, находящихся под риском увольнения, стимулирование собственников бизнеса по созданию дополнительных рабочих мест, увеличение максимальной выплаты пособия по безработице (8 тыс. рублей) до минимального размера оплаты труда (с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12,13 тыс. рублей).

Также власти планируют возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда работников из числа уволенных из других организаций в связи с ликвидацией либо сокращением штата. Условия, процедура и размер компенсации расходов пока неизвестны.

Органам исполнительной власти рекомендовано обеспечить реализацию плана, а организациям всех форм собственности «принять активное участие» в выполнении мероприятий плана.