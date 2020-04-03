Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Международная помощь жизненно необходима Зимбабве, заявляют 3 апреля в МВФ, сообщает Bloomberg.

«В ближайшие месяцы Зимбабве нужны сотни миллионов долларов иностранной помощи, чтобы противостоять гуманитарному кризису, при котором восьми миллионам зимбабвийцев или каждому второму жителю страны угрожает голод», — сообщили в фонде.

По словам представителей МВФ, центробанку африканской страны без международных вливаний придётся усиливать эмиссию. В итоге такие меры обрушат национальную валюту этой страны.

Напомним, в Зимбабве годовая инфляция составляет 540%. Экономический кризис усиливается на фоне пандемии.

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