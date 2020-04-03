Москва, , 16:59 — REGNUM Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в I квартале 2020 года увеличился на 2 процентных пункта и составил минус 11%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что в январе-марте текущего года достигнуто самое высокое значение данного показателя за период с IIIквартала 2018 года.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу, по оценке Росстата, вырос в I квартале 2020 года на 4 процентных пункта и составил минус 5%.

Отмечается, что доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике страны в течение ближайших 12 месяцев, выросла до 20% с 16% в IV квартале 2019 года, а доля негативных оценок снизилась до 27% с 29% соответственно. Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, снизилась до 50% с 52%.