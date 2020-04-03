Симферополь, , 16:52 — REGNUM Предприятия Крыма задолжали своим работникам более 100 миллионов рублей зарплаты из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом 3 апреля на заседании в правительстве РК заявила вице-премьер — министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

«К сожалению, сегодня мы видим по разным сферам деятельности 102 миллиона задолженности. Это только результаты мониторинга, а не фактическая задолженность, которая отражается в данных Крымстата», — отметила Романовская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что туристическим предприятиям и организациям республики дадут отсрочку по налоговым платежам.

Об этом: Туристический бизнес Крыма получит отсрочку по выплате налогов

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