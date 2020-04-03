Симферополь, 3 апреля 2020, 16:52 — REGNUM Предприятия Крыма задолжали своим работникам более 100 миллионов рублей зарплаты из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом 3 апреля на заседании в правительстве РК заявила вице-премьер — министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что туристическим предприятиям и организациям республики дадут отсрочку по налоговым платежам.
Об этом: Туристический бизнес Крыма получит отсрочку по выплате налогов
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