Москва, , 16:44 — REGNUM Пока развитые страны не отменят карантин, Китай не сможет вытянуть глобальную экономику из рецессии, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что постепенное возвращение китайской экономики к нормальному режиму после периода карантина в первом квартале 2020 года пока неспособно компенсировать выпадающий спрос в остальных экономиках.

«Китай — это пресловутая мировая фабрика. Но для того, чтобы она вытянула глобальную экономику, необходимо, чтобы у Китая были рынки сбыта, — сказал Хестанов. — А с этим до тех пор, пока не отменят карантин в развитых странах, довольно большая проблема. И что будет с глобальным спросом? При всей важности потребления большое значение имеет спрос. И совсем не факт, что спрос в ближайшие дни достигнет значения прошлых лет. Поэтому мне кажется, что обо всём, что связано с производством, с потреблением, с ВВП, до тех пор пока экономика явно не пройдёт пик спада, говорить можно, но очень и очень приблизительно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что мировой ВВП во втором квартале существенно снизится.