Владимир, , 16:42 — REGNUM В аптеки Владимирской области до конца недели поставят 500 тыс. штук медицинских масок, а на следующей неделе — ещё миллион штук, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.

Два швейных производственных предприятия «Славянка Текстиль» и «Сударь» наладили выпуск медицинских масок и будут производить по 500 тысяч штук в неделю.

С 6 апреля компания «Бриз-Кама» ежедневно будет производить и поставлять по шесть тысяч штук медицинских масок для департамента здравоохранения.

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