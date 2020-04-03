Ашхабад, , 16:15 — REGNUM В порт города Туркменбаши прибыла еще одна партия КамАЗов — 46 грузовых машин российского производства в Туркмению доставили сухогрузы «Сенатор» и «Этим Эмин», передает CentralAsia.media.

Транспорт поставлен из Татарии в рамках соглашения между компанией «КАМАЗ» и госагентством «Туркменавтотранспорт», заключенного летом 2019 года.

Ранее, в конце лета — начале осени минувшего года, российский автопроизводитель уже прислал в Туркмению 225 КамАЗов, а в конце прошлого года Туркмения закупила в России полуприцепы для этих большегрузов.

В ближайшее время из России в Туркмению будут доставлены еще 40 грузовиков марки КамАЗ.

ИА REGNUM напоминает, что российская компания «КамАЗ» заключила с властями Туркмении контракт на поставку почти 2000 грузовых машин в течение 2019−2021 годов.

Также российская компания пообещала открыть в туркменских регионах четыре отделения учебно-сервисного центра КамАЗа.