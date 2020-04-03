Москва, , 16:14 — REGNUM Скорее всего, в ближайшее время все прогнозы, связанные с ростом инфляции в России, будут пересматриваться в сторону увеличения, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в экономике России пока что не наблюдается долгоиграющих факторов для повышения годовой инфляции.

«К этому прогнозу следует относиться очень осторожно, — сказал Хестанов. — Дело в том, что до сих пор неизвестны точные сроки снятия карантина. Скорее всего, все прогнозы, связанные с инфляцией, потихоньку будут пересматриваться в сторону увеличения. Объясняется это тем, что для жителей России много лет специфична пропорция, при которой около трети потребления среднего гражданина РФ приходится на импортные продукты. Причём во многих российских продуктах есть импортная стоимость, как минимум в качестве амортизации оборудования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что инфляция ожидаемо ускорилась, но годовая инфляция тем не менее пока ещё значимо ниже 4%.