Москва, 3 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Скорее всего, в ближайшее время все прогнозы, связанные с ростом инфляции в России, будут пересматриваться в сторону увеличения, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в экономике России пока что не наблюдается долгоиграющих факторов для повышения годовой инфляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что инфляция ожидаемо ускорилась, но годовая инфляция тем не менее пока ещё значимо ниже 4%.