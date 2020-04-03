Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM На сайте фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга запущен так называемый антикризисный чат.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в чате на вопросы бизнесменов отвечают юристы и эксперты фонда.

«Проект обещает, что ни один вопрос от предпринимателя не останется без ответа», — отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, валовый региональный продукт Петербурга снизится на 20% в связи с коронавирусом и экономическими ограничениями. Такой прогноз прозвучал на заседании городского парламента 1 апреля.

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