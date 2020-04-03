Калуга, , 19:05 — REGNUM В Калужской области в 2020 году на кадастровый учёт поставят более 600 тысяч га лесных участков, сообщили 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Более 600 тысяч га калужских лесных участков поставят на учёт Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

К 2020 году в области уже поставлена на кадастровый учёт большая часть участков Боровского, Еленского, Жуковского, Калужского, Думиничского и Износковского лесничеств. В настоящее время ведутся работы по межеванию земельных участков в границах Жиздринского, Медынского, Ферзиковского и Юхновского лесничеств общей площадью 337 452 га. Планируется заключение государственных контрактов на кадастровые работы на землях лесного фонда Козельского, Людиновского, Мещовского и Спас-Деменского лесничеств на площади 270 тысяч га.

«Постановка лесов на кадастровый учет позволит минимизировать возможность самовольного захвата и ведения незаконной деятельности на земельных участках лесного фонда», — заявила глава ведомства Варвара Антохина.

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