Москва, , 15:58 — REGNUM Волатильность на рынке нефти остается высокой на фоне противоречивых заявлений политиков по поводу возможного заключения нового соглашения между Россией и Саудовской Аравией, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Накануне появились сообщения, что Саудовской Аравии хочет созвать новую встречу в формате ОПЕК+ для того, чтобы сбалансировать предложение нефти крупнейшими производителями. Более того, в СМИ было подтверждение, что такая встреча пройдет 6 апреля в формате видеоконференции.

Исход переговоров не понятен. Очевидно, что сейчас идет торговля между США, Россией и Саудовской Аравией — ключевыми игроками нефтяного рынка. 6 апреля внимание инвесторов будет сконцентрировано именно на этом событии.

Нефть марки Brent апреля торгуется выше $32 за баррель. То есть нефть вышла из диапазона $24−31 за баррель. Следующий шаг за ОПЕК+, от него будет зависеть динамика нефти.

Если договоренности будут достигнуты нефть, вероятно вернется в диапазон диапазона $40−60 за баррель», — считает эксперт.

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