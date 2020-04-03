Ташкент, , 15:58 — REGNUM По итогам 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) в Узбекистане вырастет на 4,7%. Об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР) «Обзор развития Азии 2020».

В 2019 году экономика Узбекистана выросла на 5,6%. Поэтому кризис в 2020 году, вызванный падением мировых цен на нефть и карантином по коронавирусу, негативно повлияет на рост ВВП. Однако в 2021 году Узбекистан оправится, и экономика вырастет на 5,8%, считают в АБР.

Специалисты банка отмечают, что реформы будут стимулировать рост сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. Вместе с тем основным фактором экономического роста останутся инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года уровень инфляции в Узбекистане составил 13,6% в годовом выражении. В марте этот показатель составил 1,3%, а по итогам трех месяцев — 2,8%.