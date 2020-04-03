Москва, , 15:55 — REGNUM Курсы доллара и евро на торгах к середине дня 2 апреля достигли минимальных значений с позапрошлой среды на фоне резкой активизации покупателей на рынке энергоносителей. Так, доллар в моменте становился дешевле 77 руб., евро — 83 руб., однако после обеда движение не получило развитие и котировки вернулись выше этих отметок, показав укрепление рубля в 0,15% и 0,7% соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«На фоне относительно благополучной обстановки на мировых финансовых рынках после беспрецедентных по своему масштабу в истории мер, осуществленных правительствами и центробанками ведущих стран, инвесторы уже не принимают близко к сердцу тревожную тенденцию с ростом числа инфицированных COVID-19 свыше 1 млн и его пагубным воздействием на экономику через введение карантинных мер. Так, по итогам на предыдущей недели заявки на получение пособий по безработице в США составили 6,6 млн.

Таким образом, за две недели работы лишилось почти 10 млн человек, что больше показателя кризиса 2008−2009 гг. в 8,7 млн человек. Сегодняшние данные по деловой активности в сфере услуг по всем ключевым экономикам и как представляется предстоящий отчет по занятости в США в 16:30 мск не оставляют сомнений в том, что масштабы спада в экономике окажутся сильнее, чем это было 11−12 лет назад.

Однако, как было уже сказано, рубль после мощной волны оттока капитала ранее пока не испытывает давления, что видно как по активности игроков, так и в статистике по доле нерезидентов в ОФЗ по данным НРД. К тому же сейчас есть такой игрок, как ЦБ, который на регулярной основе продолжает продавать валюты из резервов в объеме ее эквивалента в 15,8 млрд руб. в день.

В настоящий момент рубль получил поддержку от активизации переговоров между странами-ключевыми производителями нефти. Несмотря на то, что они пока носят довольно противоречивый характер, и вызывают вполне закономерные опасения, что в условиях падения мирового потребления на четверть из-за введенных ограничений вследствие коронавируса восстановление баланса будет неосуществимой затеей, рынок нефти все же ждет новостей.

Так согласно информации в СМИ, уже на следующей неделе может состояться экстренный саммит ОПЕК+. Возврат цен на нефть к $30 по смеси Brent к текущему моменту означает, что инвесторы допускают вариант, что к ограничениям по добыче примкнут также сланцевые компании из США, что позволит помирить Саудовскую Аравию и Россию и дать шанс черному золоту по крайней мере не уйти на новые минимумы, если появятся проблески в ситуации с распространением коронавируса», — пояснил эксперт.

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