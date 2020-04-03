Москва, , 15:39 — REGNUM Пока паника, вызванная распространением коронавируса, не спадёт, цены на нефть не вернутся к прежним значениям, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Саудовская Аравия запросила внеочередных переговоров в рамках ОПЕК+.

«Пока только можно сказать, что договорились. Потому что произошло всё вчера, когда Трамп объявил о сокращении добычи в США. Он сказал, что поговорил со своим другом Салманом, который до этого поговорил с Путиным. После чего, собственно, Саудовская Аравия и запросила встречу ОПЕК+. Из чего можно сделать вывод о том, что между основными участниками была достигнута договорённость, — предположил Хазин. — Пока паника, связанная с коронавирусом не спадёт, возврата цен на нефть к прежним значениям не произойдёт. Но в интервале два-три месяца цены, скорее всего, будут расти».

Конечно, как пояснил Хазин, отметки в 60 долларов за баррель к середине лета цены не достигнут, но до 40 долларов могут и дойти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что встреча стран — участниц ОПЕК может состояться уже на следующей неделе.