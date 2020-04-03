Москва, 3 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Пока паника, вызванная распространением коронавируса, не спадёт, цены на нефть не вернутся к прежним значениям, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Саудовская Аравия запросила внеочередных переговоров в рамках ОПЕК+.
Конечно, как пояснил Хазин, отметки в 60 долларов за баррель к середине лета цены не достигнут, но до 40 долларов могут и дойти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что встреча стран — участниц ОПЕК может состояться уже на следующей неделе.