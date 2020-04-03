Москва, , 15:37 — REGNUM Банк России намерен отменить коэффициент риска по ипотекам, выданным до 1 апреля 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка РоссииЭльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Чтобы поддержать рынок ипотеки и дать больше комфорта банкам в условиях, когда они должны предоставлять ипотечные каникулы, мы приняли решение отменить надбавки коэффициента риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля этого года», — заявила Набиуллина.

«Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов — а это около 110 млрд рублей, — даёт больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности», — подчеркнула председатель Банка России.

Регулятор рассчитывает, что банки, воспользовавшись этой льготой, направят полученные ресурсы «именно на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды», уточнила она.