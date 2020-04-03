Ашхабад, , 15:33 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону обсудил с главой Татарии Рустамом Миннихановым вопросы, касающиеся поставок вертолетов и морских контейнеровозов российского производства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также собеседники акцентировали внимание на партнерство Туркмении с компаниями «КамАЗ», «Татнефть», Казанским вертолетным заводом многими другими предприятиями, работающими на территории Татарии.

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В частности речь шла о поставках грузовых и спецмашин марки «КамАЗ» и строительстве сервисных центров по обслуживанию этой высокопроизводительной техники, а также о содействии специалистов «Татнефти» при модернизации нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих объектов в Туркмении.

Также Бердымухамедов поблагодарил Минниханова за проявляемую заботу о студентах, обучающихся в высших учебных заведениях Татарии.

Не обошли они вниманием и тему пандемии коронавирусной инфекции, а также ее негативного влияния на мировую экономику. При этом собеседники уделили внимание вопросам, касающимся производства медицинских средств для профилактики распространения COVID-19.

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