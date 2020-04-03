Москва, , 15:29 — REGNUM Банки в России принимают обращения о реструктуризации кредитов бизнеса и быстро выносят по ним решения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка РоссииЭльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«По информации, поступившей от десяти крупнейших банков, поступило 16 тыс. обращений за период с 20 марта по 1 апреля. Уже рассмотрены 1158 обращений МСП по вопросам реструктуризации долга», — заявила Набиуиллина.

«Надо сказать, что в 95% (случаев) банки удовлетворили эти обращения. Мы видим, что сейчас обращения МСП удовлетворяются в большей степени, чем обращения населения. Это связано в том числе с тем, что наши регуляторные послабления по МСП вступили в силу на неделю раньше. Мы ожидаем, что закон вступит в силу и появятся именно не просто права банков реструктурировать кредиты, но их обязанность при наличии определённых условий», — указала председатель Банка России.

Она указала, что мониторинг реструктуризации кредитов будет идти на еженедельной основе.