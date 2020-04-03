Москва, , 15:28 — REGNUM Пока с режимом самоизоляции очень много неясностей. Вроде бы, разрешено передвигаться по многим городам, в частности, по Москве, имея на руках некое разрешение или пропуск. Но на настоящий момент не уточнена ни форма, ни механизм получения таких пропусков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя продление режима самоизоляции в России.

«Хотя, как говорят, полиция уже пытается проверять у людей на улицах наличие разрешений на передвижение. То же самое касается и автомобилей. В ряде СМИ сообщается, что ограничений на передвижение на личном автомобиле не вводилось, но при этом другие источники приводят примеры, когда едущего куда-то водителя задерживали, а машину ставили на спецстоянку с целью обеспечение карантинных мер.

Дошло до полной экзотики — в крупных городах появились сервисы предоставления в аренду собак. Ведь просто так болтаться на улице нельзя, а гулять с собакой — можно.

Берете за небольшую плату собаку в аренду и спокойно гуляете с ней хоть весь день. Количество таких предложений на «Авито» за неделю выросло в 5,5 раз.

Что касается регионов, то меры предосторожности везде разные. Если в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области введены крайне жесткие ограничения по самоизоляции, то во многих других городах и регионах ситуация пока куда менее напряженная.

Тем более, если в крупных городах осуществлять контроль за передвижением граждан еще как-то возможно, то кто и как будет контролировать выход на улицу в селах и деревнях? Это в принципе невозможно.

Да и сам сельский уклад жизни предполагает, что какое-то время неизбежно придется проводить на свежем воздухе. Так что сейчас лишь можно констатировать, что процесс введения тотальной самоизоляции находится в самом начале.

Многие шероховатости ещё предстоит «отшлифовать», уточнив детали и разработав механизмы реализации и контроля», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля, заявил президент России Владимир Путин на обращении к гражданам 2 апреля.

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