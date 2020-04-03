Москва, , 15:23 — REGNUM Банк России зафиксировал благоприятную активность в банковской сфере: ещё до вступления в силу закона о кредитных каникулах крупнейшие финансовые организации начали реструктурировать кредиты клиентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка РоссииЭльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Закон ещё не вступил в силу, но банки сейчас и сами достаточно активно идут навстречу малому бизнесу, гражданам, реструктурируя кредиты. Мы для этого принимали специальные регуляторные послабления», — заявила Набиуллина.

Банк России провёл опрос 10 крупнейших банков о результатах их работы с 20 марта по 1 апреля по реструктуризации задолженности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.

«По предварительным данным, в адрес этих банков от заёмщиков поступило около 27 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода, возникшего в результате распространения коронавирусной инфекции. По состоянии на 1 апреля банками рассмотрены более чем 12,5 тыс. поступишвих заявлений, то есть около половины», — указала глава ЦБ РФ.

«Из них 9,8 тыс. приходится на потребительские кредиты, а 2,7 тыс. заявок — на ипотечные кредиты. При этом банками удовлетворено 2,1 тыс. заявлений граждан о реструктуризации кредитов — 1,6 тыс. по потребительским кредитам и около 500 по ипотечным», — продолжила она.