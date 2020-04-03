Нур-Султан, , 15:21 — REGNUM Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 9,5% годовых с процентным коридором плюс-минус два процентных пункта, сообщили 3 апреля в пресс-службе финансового регулятора.

Решение Нацбанка вступает в силу с 6 апреля 2020 года. Отмечается, что по итогам марта уровень инфляции в годовом выражении составил 6,4%, а по итогам года этот показатель может достичь 11%.

Национальный банк Казахстана прогнозирует отрицательный рост экономики по итогам 2020 года. В финансовом регуляторе считают, что решение о снижении базовой ставки повлияет на финансовую стабильность и ограничит риски для экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Решение связано с резким ростом курса тенге из-за падения мировых цен на нефть.

Читайте также: Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12%