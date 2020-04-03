Москва, , 15:24 — REGNUM По итогам марта 2020 года продажи Suzuki в России составили 787 единиц — на 27% больше результата прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

При этом продажи японской автокомпании в марте текущего года на 6% превысили продажи предыдущего месяца.

«Уже третий месяц подряд продажи автомобилей Suzuki демонстрируют рост на фоне крайне непростой ситуации на рынке», — заявил гендиректор российского отделения бренда Такахаси Юта.

Стоит отметить, что в первый месяц весны дилеры марки больше всего продали компактных городских кроссоверов Vitara. За март российские автолюбители приобрели 555 этих автомобилей, что на 36% больше, чем в феврале.

На втором и третьем местах соответственно разместились семейный кроссовер Suzuki SX4 (194 ед.) и Jimny (38 ед.).

Напомним, в феврале 2020 года в РФ был куплен 621 новый автомобиль компании Suzuki, что на 192% больше, чем в феврале 2019 года.

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