Москва, , 15:15 — REGNUM Кредитные каникулы позволят получить отсрочку по кредитным плажетам на шесть месяцев, и воспользоваться ими можно будет конца сентября 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Кредитные каникулы — это гарантированная возможность для гражданина получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев, если его доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом на 2019 год», — заявила Набиуллина.

«Этим правом надо пользоваться осознанно и очень взвешенно подходить, когда за этими каникулами обращаться. Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года», — пояснила она.

Второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл пользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит.

«Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесённая в будущее», — пояснила глава ЦБ РФ.