Москва, , 15:13 — REGNUM Еще четыре недели каникул из-за пандемии коронавируса для российской экономики могут стоит от 1 до 4 триллионов рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя продление режима самоизоляции в России.

«Однако стоит отметить, что во многом ущерб российской экономике будет нанесен не мерами самоизоляции, а снижением спроса на основные сырьевые товары на внешних рынках.

Также вызывает опасения снижение товарооборота со странами Европы, что к концу апреля может спровоцировать дефицит по определенным группам товаров, а значит и всплеск продуктовой инфляции.

С другой стороны, правительство РФ не вводит жесткие меры карантина и режим чрезвычайного положения, что оставляет для малого и среднего бизнеса возможность адаптироваться к текущим ограничениям.

Однако по итогу сокращение в малом и среднем бизнесе будет во многом более существенным, чем в предыдущие кризисы. В крупных мегаполисах снижение деловой активности, по предварительным оценкам, может достигнуть 0%», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля, заявил президент России Владимир Путин на обращении к гражданам.

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