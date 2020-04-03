Кострома, , 15:06 — REGNUM В Костромской области резко выросла стоимость лимона и имбиря. О повышении цен на полезные для здоровья товары в период пандемии коронавируса рассказывают пользователи социальных сетей.

Если 14 дней назад корень имбиря в местных магазинах стоил 200 рублей за килограмм, то сейчас в ряде торговых точек его цена подросла до 2 тысяч 500 рублей за килограмм. Похожая ситуация с лимонами: в недавнем прошлом средняя цена килограмма этого вида цитрусовых составляла 100 рублей, сейчас лимоны продаются не меньше чем за 350−500 рублей за килограмм.

«Мониторинг продолжается ежедневно. Имбирь и лимон не относится к первоочередным. Их стали покупать, видимо, для поднятия иммунитета. Поставки данных продуктов в основном были из Китая. Объемы уменьшились. Минпромторг решает вопрос с поставками из других стран. По данным департамента экономического развития Костромской области, цена на основные товары стабильные», — прокомментировали ситуацию в администрации Костромской области.

На период пандемии коронавируса в Костромской области создали штаб по отслеживанию ситуации с продовольственными товарами. В его состав под руководством заместителя губернатора Юрия Макова вошли представители департаментов экономики и сельского хозяйства, контрольно-надзорных ведомств, а также делегаты торговых сетей. Главная задача штаба — контроль ситуации с ценами и наличием товаров массового потребления в местных магазинах и торговых сетях.