Ашхабад, , 15:04 — REGNUM В январе — феврале 2020 года предприятие «Лебапгазчыкарыш», осуществляющее разработку газовых скважин в Лебапской области Туркмении, добыло 1 млрд 555 млн кубических метров природного газа, пишет «Электронная газета нефтегазового комплекса Туркмении».

Таким образом, госкомпании удалось перевыполнить общий план на 41%, а на газовых месторождениях «Кукуртли», «Малай», «Багаджа», «Сакар», «Чартак», «Фарап» и «Таджибай» — сразу на 50%.

Также за первые два месяца текущего года выросли объемы производства газового конденсата — получено более 11,3 тысячи тонн жидких углеводородов, что превышает плановые показатели на 36,5%.