Москва, , 15:01 — REGNUM Рыночная ситуация в России по итогам нескольких недель неустойчивости стабилизировалась. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка РоссииЭльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«За последние недели снизились доходности по долгосрочным ОФЗ, и сейчас они находятся на уровне около 7%. В марте произошёл резкий рост доходности, сейчас на три четверти этот всплеск уже отыгран. В целом можно сказать, что рыночная ситуация улучшилась, хотя ещё далека от нормальной», — заявила Набиуллина.

«На настоящий момент, на наш взгляд, дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется, но мы готовы задействовать дополнительные инструменты, если это будет необходимо», — указала она.