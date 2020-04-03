Ашхабад, , 14:58 — REGNUM С начала года стоимость лапши в магазинах Туркмении выросла на 30% — 40%, а крупы подорожали на 6% — 150%, передает «Хроника Туркменистана».

Так, за эти три месяца макароны российского производства выросли в цене на треть — с 9 до 12 манатов (с 200 до 266 рублей) за килограмм, а турецкие макароны на 40% — с 5 до 7 манатов (со 111 до 155 рублей).

Маш подорожал на 6% — с 13 до 13,8 манатов (с 288 до 306 рублей), местный рис на 9% — с 11 до 12 манатов (с 244 до 266 рублей), горох на 12% — с 8 до 9 манатов (со 177 до 200 рублей), манная крупа выросла в цене на треть — с 6 до 8 манатов (со 133 до 177 рублей), чечевица почти на 77% — с 13 до 23 манатов (с 288 до 510 рублей), а стоимость гречки увеличилась сразу в 2,5 раза — с 6 до 15 манатов (со 133 до 333 рублей).

В то же время цены на консервы снизились в среднем на 4%.

Так, консервированные ананасы подешевели на 8% — с 24 до 22 манатов (с 533 до 488 рублей), сардины на 13% — с 22 до 19 манатов (с 488 до 422 рублей), а шпроты в масле (190 г) почти на четверть — с 21 до 16 манатов (с 466 до 355 рублей).

Прежней осталась стоимость консервированного зеленого горошка — 13 манатов (288 рублей), кукурузы — 14 манатов (311 рублей) и шампиньонов — 21 манат (466 рублей).

При этом соленые огурцы местного производства (0,72 л) выросли в цене на 15% — с 7,8 до 9 манатов (с 173 до 200 рублей), а маслины (370 мл) подорожали почти на 23% — с 15,5 до 19 манатов (с 344 до 422 рублей).