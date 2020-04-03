Москва, , 14:59 — REGNUM Важнейшая задача при продлении нерабочих дней в России из-за пандемии коронавируса — поддержать частный бизнес. заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя продление режима самоизоляции в России.

«Сегодня при реализации негативного сценария российское правительство готовится к среднегодовым ценам на нефть в размере $20 за баррель нефти марки Brent. В таком случае в России впервые за долгие годы возникнет дефицит бюджета.

Пока возможный дефицит оценивается скромно, в размере 4 трлн руб. Половину эти средств может компенсировать сделка по продаже «Сбербанка».

К сожалению, пока нет предварительных оценок по выпадающим налогам из-за вынужденных каникул бизнеса. Нерабочий апрель может отнять из ВВП России около 2%. Думаю, это еще очень предварительная и неточная оценка, поскольку пока не озвучены четкие и точечные меры поддержки малому и среднему бизнесу.

Надеюсь, федеральный центр примет все действенные меры, чтобы оказать поддержку бизнесменам. Ведь они по сути могут сократить сотрудников в один день.

Потенциально в России на бесправном рынке труда в апреле могут оказаться около 10 млн человек. Это рисковый фактор для устойчивого социального самочувствия и значительные расходы для фондов социального страхования», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля, заявил президент России Владимир Путин на обращении к гражданам.

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