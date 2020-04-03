Москва, , 14:53 — REGNUM Продажи валюты в рамках бюджетного правила и усилия центробанков других стран позволили стабилизировать макроэкономическую ситуацию в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка РоссииЭльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Неделя перед заседанием по ставке была неделей крайне значительного стресса для мировых финансовых рынков, острого дефицита ликвидности в мировой финансовой системе. С тех пор ситуация существенно стабилизировалась. Это связано во многом с действиями центральных банков, в первую очередь ФРС США и Европейского Центрального Банка», — заявила Набиуллина.

С точки зрения внутрироссийской ситуации важно отметить эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила, указала она.

«Как стандартных продаж, привязанных к цене на нефть в 42 доллара за баррель, так и дополнительных — за счёт сделки по Сбербанку и привязанных к цене на нефть 25 долларов за баррель. Эти продажи компенсируют выпадающие объёмы экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов, природного газа при снижении цен на нефть ниже 25 долларов за баррель. И тем самым способствуют стабилизации рыночной конъюнктуры», — пояснила она.