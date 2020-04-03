Москва, , 14:43 — REGNUM В Банке России ожидают эффект от долгосрочных дезинфляционных факторов. Это позволит поддержать сравнительно низкий уровень инфляции без повышения ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка РоссииЭльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Последствия от ограничительных мер для совокупного спроса — как части внешнего спроса, так и внутреннего, — вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором», — заявила Набиуллина.

«При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовом рынке мы видим некоторых потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — отметила она.