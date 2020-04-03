Москва, , 14:41 — REGNUM В экономике России пока что не наблюдается долгоиграющих факторов для повышения годовой инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время. Но годовая инфляция тем не менее пока ещё значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен, данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания», — заявила Набиуллина.