Москва, , 14:42 — REGNUM Модель Mansory G-Couture, разработанная на основе Mercedes-Benz G 55 AMG, продаётся в Москве. Информация об этом размещена на сервисе «Авто.ру».

Данных моделей было выпущено всего семь единиц. Выставленный на продажу экземпляр имеет второй порядковый номер в этой серии.

Mansory G-Couture имеет полностью углепластиковый корпус. Причём из карбона сделали не только кузовные элементы, но и почти весь интерьер. Стоит также отметить, что в салоне есть четыре раздельных кресла, обтянутые кожей питона, вытянутая центральная консоль, а также мощная акустика в багажном отделении.

Под капотом модели размещён модернизированный специалистами Mansory мотор V8, мощностью 700 «лошадей» (880 Нм) рабочим объёмом 5,5 л. Агрегат работает с 5-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Авто комплектуется колесными дисками размером 23 дюйма. Владелец планирует получить за «Гелик» 38 млн рублей.

Напомним, компания Mercedes начала в Европе приём заказов на новые кроссоверы GLE и GLS в модификациях AMG-63.

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