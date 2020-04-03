Тбилиси, 3 апреля 2020, 14:42 — REGNUM Цены на продукты в Грузии в течение марта заметно выросли. Данные об этом 3 апреля разместила на своем сайте Национальная статистическая служба (Грузстат).
По информации статистического ведомства, больше всего цены поднялись на сахар, кондитерские изделия и мясную продукцию. Эти товары стали дороже почти на 15%.
Кроме того, по данным Грузстата, на 12,5% выросла стоимость овощей и бахчевых, на 10,2% подорожали соки и минеральная вода, а растительное масло и жир — на 9,1%. На 8% и 7% поднялась цена, соответственно, на рыбу, хлеб. А кофе, чай и какао стали дороже на 5,4%.
В среднем, по данным статистической службы, цены на продукты в Грузии выросли на 10,3%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта действует режим чрезвычайного положения. Закрыты многие предприятия, кроме исполняющих важные социальные функции. Гражданам разрешается выходить из дома только по важным поводам.
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