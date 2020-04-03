Москва, , 14:36 — REGNUM Компенсирующий подъём экономики в России затруднён из-за ухудшения финансового состояния большинства предприятий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«На шок предложения накладывается и шок спроса из-за снижения доходов, роста неопределённости относительно траектории восстановления. Дополнительным негативным фактором может стать ухудшение финансового состояния предприятий, поэтому во многих странах принимаются меры по их поддержке. И если бы ситуация ограничивалась только шоком предложения, то мы бы имели ситуацию пусть и довольно глубокого спада, но за ним быстро следовал бы компенсирующий подъём экономики», — заявила Набиуллина.

«Однако наличие дополнительных факторов со стороны спроса, также, возможно, ухудшение финансового положения компаний, может удлинить стадию выхода из спада. Скорость выхода будет существенно зависеть и от ситуации в глобальной экономике, в частности от выравнивания спроса и предложения на нефтяном рынке», — указала она.