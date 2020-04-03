Москва, , 14:33 — REGNUM Правительство РФ запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

«Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить», — сказал он.

При этом при задолженности не будут начисляться штрафы, а для погашения будет предоставляться рассрочка.