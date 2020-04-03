Москва, , 14:32 — REGNUM В России может увеличиться количество обманутых дольщиков. Об этом 3 апреля заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

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По его мнению, это может произойти из-за остановок строек в связи с карантином по коронавирусу.

При этом Хуснуллин отметил, что у правительства есть три прогноза по развитию ситуации в России, в зависимости от которых будут определяться меры поддержки по достройке домов обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы порядка 200 тыс. обманутых дольщиков.

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