Москва, , 14:30 — REGNUM В нынешних турбулентных условиях давать количественные оценки российской экономики преждевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Сегодня озвучивать какие-то количественные оценки считаю преждевременным в силу их предварительности и скорости происходящих изменений. Более важно дать качественную оценку того, по каким сценариям может развиваться ситуация в экономике и как мерами экономической политики мы можем способствовать реализации более благоприятного сценария», — заявила Набиуллина.

ЦБ РФ подготовит первый детальный отчёт по ситуации в экономике ровно через неделю, к следующей пресс-конференции по ставке, указала она.