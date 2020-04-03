Москва, , 14:23 — REGNUM Опыт других стран показал, что месяц карантина может стоить 1,5−2% экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах страны может стоить экономике полтора-два процента годового ВВП. Но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», — заявила Набиуллина.

Исходя из природы причин падения экономической активности, базовым сценарием в ЦБ РФ рассматривают случай, когда негативные эффекты будут сконцентрированы внутри второго квартала 2020 года.

«Во второй половине года, по мере смягчения ограничительных мер, в России и в мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования», — указала она.

Прогноз будет построен к следующему заседанию по ставке через неделю.