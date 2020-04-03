Москва, , 14:23 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса наблюдается ухудшение ситуации в мировой экономике. Об этом 3 апреля заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Ситуация в мировой экономике резко ухудшается из-за карантина, Китай пока не может это компенсировать», — заявила глава Центробанка.

Она также отметила, что нерабочие дни в России негативно отразятся на экономике страны.

Напомним, 3 апреля депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что экономика РФ из-за нерабочих дней, объявленных на фоне распространения нового коронавируса, может лишиться от 8% до 14% ВВП.

Читайте также: В Госдуме предлагают снизить НДС для спасения экономики