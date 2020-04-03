Москва, , 14:17 — REGNUM Регионам России необходимо обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, который осуществляет перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом говорится в письме министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, направленном 3 апреля руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

«Обеспечить беспрепятственный проезд транспорта […], а также следующего на погрузку указанными товарами», — приводит ТАСС текст письма главы Минпромторга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в направленном руководству российских регионов письме предостерёг их от изменения установленного режима продажи алкоголя во избежание негативных последствий. Режим продажи спиртного в Минпромторге советуют изменять только при крайней необходимости.