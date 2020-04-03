Москва, , 14:17 — REGNUM Ситуация в экономике в мире ухудшилась из-за введения карантинных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Ситуация в экономике существенно изменилась с момента последнего заседания Совета директоров по ставке. Изменились и внешние, и внутренние условия. Во многих странах вводятся жёсткие карантинные меры. Это ведёт к резкому ухудшению ситуации в мировой экономике», — заявила Набиуллина.

В то же время постепенное возвращение китайской экономики к нормальному режиму после периода карантина в первом квартале 2020 года пока неспособно компенсировать выпадающий спрос в остальных экономиках, указала она. «Мировой ВВП во втором квартале существенно снизится», — констатировала она.