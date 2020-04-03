Москва, , 14:16 — REGNUM В управлении в условиях распространения коронавируса не нужно использовать один шаблон для всей страны. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

Он поручил властям регионов «учитывать экономическую ситуацию, плотность населения, в режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции». И посоветовал опираться на «профессиональное мнение санитарно-эпидемиологических служб».

«Больницы должны быть полностью готовы к приёму заразившихся коронавирусом в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий. Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», — сказал он.