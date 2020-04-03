Воронеж, , 14:09 — REGNUM Часть предприятий и организаций на территории Воронежской области возобновят работу. Об этом заявил губернатор Александр Гусев 3 апреля. Какие именно это предприятия, будет известно чуть позже.

«Воронежцы ответственно отнеслись к моей просьбе соблюдать режим самоизоляции. Это позволило не допустить серьёзного роста заболеваемости, сейчас мы контролируем ситуацию. Спасибо всем и каждому, кто откликнулся на призыв оставаться дома и заботиться о здоровье», — цитирует Гусева телеграм-канал пресс-службы правительства Воронежской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции на территории Воронежской области действует с 31 марта. В регионе введён запрет на выход из дома граждан, за исключением походов в магазин, выгула собак или выноса мусора, а также экстренных случаев.