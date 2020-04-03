Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: от заёмщиков получило около 27 тысяч заявлений. На 1 апреля банки рассмотрели около половины. Банком удовлетворено 2200 заявлений.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: право на кредитные каникулы имеют субъекты малого и среднего бизнеса. Закон ещё не вступил в силу, но банки охотно идут навстречу. Мы для этого принимали регуляторные послабления.
Банк России анонсировал еженедельные выпуски о состоянии макроэкономики РФ
На время противоэпидемических мер Банк России будет организовывать еженедельные пресс-конференции и обзоры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.
«Мы будем проводить еженедельные пресс-конференции, потому что ситуация меняется очень быстро. Мы оперативно проводим меры поддержке заёмщиков, сохранению кредитования и поддержания стабильного функционирования финансового сектора», — заявила Набиуллина.
«На этих пресс-конференциях я буду говорить о нашей оценке событий, произошедших за неделю, об их влиянии на финансовую стабильность, а также давать свежие данные по ходу реализации принятых мер и анонсировать при необходимости новые», — подчеркнула она.
Также ЦБ РФ будет публиковать еженедельный обзор «Финансовый пульс», где эти темы будут рассматриваться более детально. Первый выпуск будет опубликован 3 апреля вечером.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: в ближайшее время заработает система по кредитным каникулам. Этим правилом нужно пользоваться взвешенно: они даются на полгода и человек может обратиться за ними до 30 сентября 2020 года, второй раз за ними обратиться не получится. Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Мы вводим дополнительные регуляторные послабления и меры по предоставлению ликвидности, которые создают больше возможностей для регулярной деятельности.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: задача ЦБ состоит в том, чтобы постараться сдержать негативные эффекты для людей и бизнеса. На это направлены меры, которые мы вводим. В своей политике мы сконцентрировались на регуляторных мерах.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: В марте произошёл резкий рост доходности, сейчас на три четверти это отыграно. Дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: В нашем случае мы видим эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила как стандартных продаж, так и дополнительных за счёт сделки по Сбербанку.