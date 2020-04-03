На время противоэпидемических мер Банк России будет организовывать еженедельные пресс-конференции и обзоры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах.

«Мы будем проводить еженедельные пресс-конференции, потому что ситуация меняется очень быстро. Мы оперативно проводим меры поддержке заёмщиков, сохранению кредитования и поддержания стабильного функционирования финансового сектора», — заявила Набиуллина.

«На этих пресс-конференциях я буду говорить о нашей оценке событий, произошедших за неделю, об их влиянии на финансовую стабильность, а также давать свежие данные по ходу реализации принятых мер и анонсировать при необходимости новые», — подчеркнула она.

Также ЦБ РФ будет публиковать еженедельный обзор «Финансовый пульс», где эти темы будут рассматриваться более детально. Первый выпуск будет опубликован 3 апреля вечером.