Москва, , 14:06 — REGNUM В России не должна останавливаться экономическая жизнь в условиях нерабочих дней. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию с распространением коронавируса.

«Экономическая жизнь страны останавливаться не должна», — сказал он.

Мишустин напомнил о новых полномочиях, которые после обращения президента появились у руководителей регионов — они могут выбирать режим работы для предприятий и учреждений.