Пекин, , 14:04 — REGNUM Народный банк Китая (ЦентральныйбанкКНР) объявил о продолжении вливания ликвидности в экономику страны. Соответствующее объявление 3 апреля размещено на сайте кредитной организации.

В сообщении ЦБ КНР говорится, что банк объявил о снижении нормы резервных требований для малых и средних банков еще на 1 процентный пункт (в апреле и мае), что эквивалентно предоставлению ликвидности в размере 400 млрд юаней.

Также с 7 апреля в 2 раза — с 0,72% до 0,35% — снижается ставка по депозитам банков, размещаемых в Народном банке КНР. Эта мера направлена на стимулирование банков к более активному использованию свободных денежных средств.

Напомним, за первый квартал текущего года Китай нарастил новые займы почти до 1 трлн долларов с целью помощи экономике при восстановлении после эпидемии коронавируса.