Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 13:51 — REGNUM Содержание пляжа на острове Зелёный в Ростове-на-Дону обойдётся в 1,8 млн рублей. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM 3 апреля.
Подрядчика ищет управление благоустройства Пролетарского района областного центра. Победитель торгов возьмёт на себя ответственность за дезинфекцию пляжа, озеленение зоны отдыха, сбор мусора, очистку части дна реки Дон.
Исполнительдолжен выполнять работы по содержанию пляжа с момента подписания госконтракта до 30 сентября 2020 года.