Москва, , 13:42 — REGNUM В администрации президента России знают о разных сценариях изменения ситуации в российской экономике, включая пессимистические. Поэтому мониторинг этой сферы ведётся «не то что ежедневно, а ежечасно». Об этом сегодня, 3 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что меры поддержки будут вырабатываться и выстраиваться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Так, по его словам, уже на днях должна заработать в полной мере система выдачи льготных кредитов предприятиям в качестве поддержки в период ситуации с коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о выделении свыше 2,5 млрд рублей на прямую поддержку определённых отраслей экономики. Так, речь идёт в том числе о помощи малому и среднему бизнесу в части выплаты зарплат, а также о поддержке занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования и бытовых услуг.

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