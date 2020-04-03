Бишкек, , 13:40 — REGNUM Руководство Всемирного банка одобрило выделение $12 млн 150 тысяч (944,4 млн рублей) на проект по экстренному реагированию на коронавирусную инфекцию в Киргизии. Об этом сообщает представительство этой международной финансовой организации.

Эти деньги обещают потратить на приобретение наборов для тестирования COVID-19, лабораторных реагентов и средств индивидуальной защиты для медицинских работников, а также на обеспечение групп быстрого реагирования автомобилями и обучение медперсонала.

Также в рамках проекта в специально отведенных больницах будут созданы или обновлены десять реанимационных отделений. Их оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, мобильными рентгеновскими аппаратами, концентраторами кислорода и другим медоборудованием.

Кроме того, еще 20 отделений реанимации и 100 изоляторов в 24 больницах по всей Киргизии будут в срочном порядке отремонтированы для обеспечения безопасности пациентов и персонала.