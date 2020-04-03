Киев, 3 апреля 2020, 13:36 — REGNUM Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысило прогноз инфляции в 2020 году до 11,6%, сообщила 3 апреля пресс-служба кабмина.
Ранее предполагалось, что по итогам текущего года инфляция на Украине составит 5,5%.
Соответственно, предполагает правительство, номинальная зарплата в стране с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Также кабмин ожидает, что уровень безработицы на Украине составит 9,4%.
ИА REGNUM напоминает, что 12 марта в Нацбанке Украины заявили, что инфляция в январе-феврале была ниже прогноза — в частности, в январе потребительская инфляция замедлилась до 3,2% в феврале — до 2,4% в годовом измерении.